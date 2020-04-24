Минкомсвязи запустило горячую линию для россиян за рубежом

Круглосуточная горячая линия открылась для россиян, находящихся за границей и не имеющих возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией, говорится в пресс-релизе Минкомсвязи РФ. По телефону можно получить консультации по различным вопросам, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.

Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495) 249-75-77.

Исходящие звонки на горячую линию для находящихся в роуминге российских граждан будут бесплатными с 14:00 27 апреля 2020 г. Для абонентов компании МТС исходящие бесплатные звонки доступны уже сейчас.

За границей сейчас находятся около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.

Всего с 7 по 23 апреля 2020 года правительство РФ организовало 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. 18 рейсов - в Москву и Санкт-Петербург и 21 рейс - в другие регионы страны. Регистрация на рейсы происходила на портале госуслуг.