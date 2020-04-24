Минск: на проспекте Рокоссовского заложили Аллею Победы

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Сразу 75 ярких краснолистных дубов выстроились 24 апреля в грациозную аллею в белорусской столице. Ее заложили на проспекте маршала Константина Рокоссовского, дважды Героя Советского Союза и кавалера ордена Победы, в честь приближающегося юбилея Великой Победы, сообщили в городском комитете молодежной организации.

Кстати, это единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши, который в 1945 году командовал парадом Победы на Красной площади в Москве. А до этого, в июле 1944 года, именно танковые корпуса 1‑го Белорусского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский, подходили к Минску. В тот день он писал своим близким: "Дела идут блестяще. Немцев бьем, гоним и ловим, как зайцев. Для них наступил 41 год, отводим душу за все огорчения, причиненные нам в этом злополучном году. Фрицы плохо научились выходить из окружения, и этой возможности мы им не дадим".

Председатель столичного комитета БРСМ Сергей Клишевич подчеркнул в интервью БЕЛТА, что идея посадки Аллеи Победы была предложена союзом молодежи Минска. "Каждый житель столицы будет прогуливаться здесь и радоваться, что такие священные места есть в нашей столице", - заключил он.