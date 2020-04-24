Минтранс представил список системообразующих предприятий

В список включили 129 организаций на основании отраслевых показателей. "Это морской пассажирский транспорт, морские грузоперевозки, речные перевозки пассажиров, речные грузоперевозки, порты, пассажирские перевозки воздушным транспортом, грузовые перевозки воздушным транспортом, аэропорты, междугородние и международные перевозки железнодорожным транспортом, грузовые железнодорожные перевозки, пассажирские железнодорожные перевозки в пригородном сообщении, автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт и метро, грузовой автотранспорт, инфраструктурное строительство, транспортно-логистические центры", - говорится в сообщении.

Кроме того, 33 компании вошли в список по дополнительным критериям. Они относятся к сферам обеспечения безопасности, лизинга, эксплуатации государственных информационных систем и строительства взлетно-посадочных полос.