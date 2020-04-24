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24.04.2020 22:07
Рубрика: Общество

Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно

Текст: Елена Манукиян
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В 5% случаях COVID-19 диагностируется у несовершеннолетних, при этом не менее четверти пациентов в возрасте до 18 лет переносят заболевание бессимптомно, говорится в новых методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции у детей, утвержденных Минздрав РФ.

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Тяжелое течение болезни отмечается в среднем в 1% случаев, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Как отмечается в рекомендациях, коронавирусом болеют в том числе - новорожденные, которые могут заразиться от взрослых.

Чаще всего инфекция у детей проявляется такими симптомами как лихорадка, кашель, заложенность носа, диарея. Выздоровление обычно наступает в течение 1-2 недель.

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