Минздрав снова требует вакцинировать детей

Министерство здравоохранения опубликовало новые методические рекомендации, в которых предложило вернуться к плановой первичной вакцинации младенцев и детей младшего возраста, чтобы предотвратить возможность возникновения вспышек и эпидемий различных болезней.

Накануне ведомство приостановило плановую вакцинацию по национальному календарю прививок и иммунизацию населения по эпидпоказаниям из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, который уточнил, что не будут отменять только вакцинацию новорожденных в роддомах.

Теперь Минздрав решил вернуться к прежней практике. "Нельзя из-за коронавируса приостанавливать вакцинацию от других заболеваний, особенно первичную, потому что это поставит под угрозу жизни детей", пояснила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, - передает агентство РИА Новости. Она напомнила, как Конго, "страдая вспышкой лихорадки Эбола, ждало как манны небесной вакцины от лихорадки Эбола, и так пtрестали вакцинировать население против кори, давно известной и имеющейся на тот момент у них вакциной". В результате корью заболело очень много людей, и умерло существенно больше жителей Конго, чем от лихорадки Эбола.