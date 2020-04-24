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24.04.2020 14:33
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал дальше оказывать поддержку регионам в борьбе с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал регионам и дальше оказывать поддержку для подготовки систем здравоохранения на местах к помощи больным с коронавирусной инфекцией.

При этом он попросил их предоставлять в правительство актуальные и достоверные данные.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин поручил предоставить регионам 200 млрд рублей

На следующей неделе, подчеркнул глава кабинета министров, президент Владимир Путин проведет совещание, чтобы лично проверить выполнение своего поручения по развертыванию в регионах дополнительного коечного фонда.

"Срок исполнения этого поручения истекает 28 апреля, и необходимо активизировать работу и мобилизовать ресурсы", - заявил Мишустин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19

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