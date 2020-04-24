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24.04.2020 12:10
Рубрика: Общество

Московские соцработники выполнили 300 тысяч добрых дел

Текст: Ангелина Зеленькова

Социальные помощники Москвы за месяц сделали уже 300 тысяч добрых дел для горожан, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже месяц в столице действует режим самоизоляции для 1,9 миллиона жителей столицы в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые находятся в повышенной группе риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно им оказывают помощь почти 9800 социальных работников и 1200 волонтеров. Они привозят продукты и лекарства, помогают решать бытовые вопросы, выгуливают домашних животных. Ряды добровольцев пополнили и преподаватели проекта "Московское долголетие".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Их работа не ограничивается только регламентируемыми действиями - каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича, - отмечает Анастасия Ракова. - Только за последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тысяч раз. А за месяц работы количество добрых дел достигло 300 тысяч. Мы стараемся сделать жизнь людей на самоизоляции более привычной и комфортной, а также безопасной".

Все социальные работники и все добровольцы полностью снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Безопасность подопечных и помощников - на первом месте.

Ежедневно на горячую линию комплекса социального развития Москвы, а также в территориальные центры социального обслуживания приходит от 8 до 9 тысяч заявок. Более 86% обратившихся в кол-центр получают необходимую помощь от социальных служб города в течение трех-четырех часов.

Также по телефону горячей линии принимают 10 психологов московской службы психологической помощи. За месяц им поступило более 15,3 тысячи обращений от горожан.

Справка "РГ"

Если москвичам старше 65 лет и совершеннолетним с хроническими заболеваниями нужна помощь, нужно позвонить по телефону горячей лини комплекса социального развития Москвы 8 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8:00 до 21:00). Каждый, кто нуждается в помощи, будет ей обеспечен.

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