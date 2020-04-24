Мурашко: Регионы получили все необходимое для больных COVID-19

Регионы практически завершили подготовку коечного фонда для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президентом поручено до 28 апреля развернуть минимум 95 тысяч коек по всей стране. Он лично и премьер-министр проводили специальные совещания с губернаторами, разбирая причины отставаний по ряду параметров. Это, подчеркнул глава Минздрава, придало работе новый масштаб и обороты. "Фактически сегодня 96 процентов коек, которые заявлены были, подготовлены, но по ним остаются пока замечания, в частности, недооснащение определенным медицинским оборудованием", - сказал Мурашко.

По его словам, не все поступающее оборудование проходит проверку качества. Такие аппараты к оказанию медицинской помощи не допускаются.