На Украине за последние две недели подожгли четыре православных храма

На Украине за последние две недели до и после Великой Пасхи неизвестные подожгли четыре храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В трех случаях это были церкви, которые располагаются на территории известных далеко за пределами Украины монастырей.

Послушники и священники говорят об одном и том же сценарии, который применили вандалы: они забрасывали храмы "коктейлями Молотова". При этом во всех четырех случаях украинская полиция отказалась возбуждать дело об умышленном поджоге, переквалифицировав деяния на "порчу имущества". О последнем случае, который произошел в ночь на пятницу, сообщили на своей странице в соцсетях представители Одесской епархии УПЦ МП. Злоумышленники сначала подожгли две машины, а затем бросили бутылки с зажигательной смесью в монастырские постройки одновременно в трех местах. Пожар на площади 600 квадратных метров тушили около четырех часов, при этом сломал ногу архимандрит Владимир (Якименко), помогавший послушникам обуздать пламя.

Как отмечает издание "Страна", в последние две недели на Украине идет настоящая атака на церкви УПЦ. 12 апреля был подожжен Свято-Успенский мужской монастырь в Ровенской области. Сгорела половина построек: гостиница для паломников, мастерская, где монахи проводили работы по дереву, свечной мини-завод, а также большое количество дров. Монахи сказали, что нашли бутылки с зажигательной смесью при тушении огня. Пожарные заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

15 апреля во время Страстной недели злоумышленник подожгли, спалив дотла деревянный храм святой мученицы Параскевы в селе Лукавцы Черновицкой области, который простоял более 120 лет. Пожар начался в три часа ночи. В полиции опять заявили о коротком замыкании, однако священники сообщили, что храм накануне был полностью обесточен. Наконец, 21 апреля загорелся Гамалиевский женский монастырь УПЦ в Сумской области, который знаменит тем, что в нем находятся усыпальница гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского и других членов этого казацкого рода. Полиция возбудила дело о нарушении правил противопожарной безопасности.

При этом, как отмечают эксперты, эти поджоги совпали с беспрецедентной кампанией травли УПЦ МП, которую представители украинских властей и СМИ обвиняют якобы в "повальных нарушениях правил карантина". Некоторые украинские медиа делятся советами о том, как на этом основании отобрать у Украинской православной церкви Киево-Печерскую Лавру. Подобная петиция появилась на сайте администрации украинского президента.