Набиуллина оценила вероятность стагфляции в России

Центробанк считает нереализуемым сценарий стагфляции (высокая инфляция при низких темпах экономического роста) в России. Об этом заявила на онлайн-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Дело в том, что Центральный Банк ведет политику инфляционного таргетирования, мы не собираемся от нее отказываться. Это означает, что мы будем держать инфляцию под контролем и не допустим значимого длительного отклонения инфляции от цели. Поэтому не видим рисков стагфляции, когда будет высокая инфляция и низкие темпы экономического роста", - сообщила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ рассказала, что российская экономика в этом году снизится на 4-6%. В 2021-2022 году рост экономики станет восстановительным, ВВП, по прогнозу Банка России, увеличится на 3-5% и на 1,5-3,5% соответственно. Уровень инфляции, по прогнозу ЦБ, в 2020 году составит 3,8-4,8%, а в дальнейшем стабилизируется вблизи целевых 4%.