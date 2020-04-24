"Наливайки" в жилых домах окажутся под запретом

Поправки внесены в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Устанавливаются новые ограничения на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Если помещение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то торговать алкоголем можно, если в кафе есть зал обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров. Под площадью зала, уточняется в законе, понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий или покупных товаров.

Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения при продаже алкоголя в таких питейных заведениях. Например, увеличивать размера зала или же вводить полный запрет на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в жилых домах.

"В Госдуму поступает большое количество жалоб на то, что в жилых домах организованы так называемые "наливайки", иначе говоря питейные заведения, посетители которых систематически нарушают правопорядок и мешают жителям. Чаще всего "наливайки" располагаются на первых этажах жилых зданий с выходом на детские площадки. Кроме того, зачастую именно в "наливайках" продается нелицензированный алкоголь, которым травятся граждане", - говорит депутат Госдумы Ольга Павлова, один из инициаторов законопроекта.

Как правило "наливайки" не имеют зала обслуживания или это помещение очень маленькое. Обычно они работают под видом псевдокафе. "Кафе предполагает место, где есть специальное помещение как для обслуживания, так и для кухни. В "наливайках" такого обычно нет. Их главная задача - напоить посетителя. Это и является их главным отличием от общепита. Они пропагандируют культуру потребления алкогольной продукции в местах общественного питания", - говорит Павлова.