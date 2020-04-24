Нанять на работу и уволить сотрудника теперь можно по интернету

Пока что его применение будет носить исключительно добровольный характер, однако по информации замглавы Минтруда Всеволода Вуколова, еще на этапе подготовки проекта закона опробовать его на своей практике высказались около 80 организаций. В том числе Фонд социального страхования.

Что важно, переход на электронный кадровый документооборот освобождает компанию от обязанности дублировать все на бумаге.

"Сейчас многие компании уже ведут внутренний документооборот в электронном виде, - сообщили в пресс-службе Минтруда. - Кадровый документооборот - одна из последних сфер, где определенные документы должны дублироваться на бумажном носителе. До принятия закона требовалось, чтобы ряд документов обязательно были на бумажном носителе: трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие. Это существенно усложняло переход на удаленную работу, заключение трудовых договоров при вахтовой работе. Сейчас появится возможность оформлять эти важные документы дистанционно, в электронном виде".

Работодатели могут использовать как свою информационную систему для работы с электронными документами в сфере кадрового делопроизводства, а могут пользоваться функционалом портала "Работа в России", уточнили в Минтруде.

Принятие этого закона потребует принятия постановления правительства России и приказов Минтруда, определяющих порядок и способов работы с электронными документами и системами, определяющих список участников эксперимента.

При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при внесении в них изменений в электронной форме закон требует использовать усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и работника.

Во всех остальных случаях, а также при использовании электронного сервиса портала "Работа в России" (только для работников), допускается применение простой цифровой подписи. Все расходы по переходу на электронный документооборот и его ведение, включая приобретение простых и усиленных квалифицированных электронных подписей для своих сотрудников, несет организация.

"Работники и лица, поступающие на работу, принимают участие в эксперименте добровольно, это отражается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему), и вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя, уточнили в пресс-службе Минтруда. - Эксперимент позволяет работникам дистанционно знакомиться с локальными нормативными актами, графиками отпусков, сменности, другими документами, связанными с работой, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним".

"Закон предполагает мягкий и аккуратный переход", - объясняет директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов. - Для этого запущен эксперимент, многое будет моделироваться и модернизироваться исходя из опыта применения исходя из полученного опыта бюджетными и частными организациями. Все решения будут приниматься в рамках социального партнерства".

Эксперимент продлится до конца 2020 года и по его итогам будет принято решение - стоит ли сделать такую практику постоянной и какие корректировки надо внести в проект закона о полном переходе на электронный документооборот.

"Главное достоинство электронного документооборота - повышение эффективности работы, гигантское количество сэкономленного времени и значительное ускорение всех процессов в организации, - резюмирует Дмитрий Кузнецов. - Опыт наших соседей из Казахстана, где усиленные квалифицированные электронные подписи выдали всем гражданам бесплатно по месту жительства, показывает, что все, даже наиболее пожилые и консервативные люди, легко освоили этот инструмент и теперь спокойно оформляют, прямо не выходя из дома многие документы, ради которых раньше бы им пришлось куда-то ехать, стоять в очередях ради того, чтобы просто где-то расписаться. Во времена коронавируса возможность этого избежать стала особенно ценной".