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Рубрика: Общество

Неожиданное ископаемое возрастом 40 миллионов лет нашли в Антарктиде

Текст: Денис Передельский
Фото: Federico Degrange, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra and Jonas Hagstrоm, Swedish Museum of Natural History Фото: Federico Degrange, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra and Jonas Hagstrоm, Swedish Museum of Natural History
Фото: Federico Degrange, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra and Jonas Hagstrоm, Swedish Museum of Natural History

Члены международного исследовательского проекта Nature Publishing Group при проведении раскопок на Антарктическом полуострове впервые в истории обнаружили ископаемую лягушку, возраст которой составляет порядка 40 миллионов лет.

Сторонники гипотезы существования теплого и влажного климата в Антарктиде в глубокой древности получили новое доказательство. Об этом пишет Phys.org.

Фото: Royal Society Open Science
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Палеонтологи недалеко от оконечности Антарктического полуострова раскопали окаменелые останки ископаемой эоценовой шлемоголовой лягушки. Ранее в Антарктиде ученые находили останки амфибий. Это позволило предположить, что в древности климат здесь был более подходящим для жизни.

Найденная лягушка является еще одним свидетельством существования теплого и умеренного климата на Антарктическом полуострове до его отделения от суперконтинента Гондвана. Кстати, ученые впервые нашли в Антарктиде ископаемую лягушку.

Сообщается, что группа палеонтологов во главе с Томасом Мерсом обнаружила окаменелые остатки бедренной кости и кости черепа еще во время экспедиции, организованной в 2011-2013 годах на остров Сеймур.

Только сейчас ученым удалось идентифицировать их. Анализ показал, что возраст обеих костей составляет приблизительно 40 миллионов лет. Они относятся к эпохе эоцена. Кости принадлежат лягушке семейства Calyptocephalellidae (шлемоголовый свистун).

Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что известные нам ледяные щиты сформировались еще до окончательного распада Гондваны на современные континенты - Южную Америку и Антарктиду. Новое открытие предполагает, что климатические условия Антарктического полуострова в конце среднего эоцена, возможно, были сопоставимы с влажным и умеренным климатом в современных лесах Южной Америки.

Только там сегодня обитают все пять живых видов шлемоголовых лягушек. Полученные данные также указывают на то, что леса Южной Америки могут представлять собой аналог лесов Антарктиды эпохи эоцена. Вероятно, они были такими же до распада Гондваны.

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