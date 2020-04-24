Новая экспертиза МВД позволяет найти преступника спустя много лет

Правоохранительные органы начали активно раскрывать преступления прошлых лет, благодаря новой уникальной экспертизе, внедренной МВД. Преступника выявляют по запаховому следу, оставленному на месте преступления. Новые технологии позволяют выделить уникальные пахучие вещества человека, оставленные на предметах даже спустя продолжительное время после случившегося. Запах консервируется, а потом становится важной уликой, доказывающей, что подозреваемый был там, где случилась беда.

Как сообщила "РГ" директор института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Россинская, за год благодаря новой экспертизе удалось изобличить 62-х преступников. Многие из этих дел расследовались более восьми лет. Например, раскрыты два убийства, совершенные в 2011 году в Тамбовской области и Башкоростане. Причем, в Тамбовской области был убит ребенок. Раскрыто было также убийство жительницы Надыма и ее сына, совершенное в Ямало-Ненецком автономном округе в 2000 году. Она особо подчеркивает, что на развитии подобных экспертиз настаивает руководство Следственного комитета России.

Елена Рафаиловна, разве можно через много лет найти на улике старый запах?

Елена Россинская: Индивидуализирующие пахучие вещества содержатся как в крови, так и в поте - потожировом веществе человека. Кровь при высыхании удерживает эти вещества в течение нескольких десятков лет, тогда как из следов пота они через какое-то время улетучиваются. Таким образом, смешивание следов пота и крови нескольких лиц, приводят к тому, что кровь одного человека - потерпевшего - сохраняет в себе также ранее привнесенные пахучие вещества пота другого лица или лиц - преступников, даже без их клеточного материала.

И эти вещества можно выделить и законсервировать?

Елена Россинская: В этом и состоит уникальность методики ольфакторной судебной экспертизы: она позволяет выделять запахи в чистом виде химическим путем с помощью специального оборудования.

Допустим, у вас появился запах. Но как по нему найти человека? Ведь взять след уже невозможно. Или ходить по городам с собаками и обнюхивать каждого?

Елена Россинская: Следствие, очертив круг подозреваемых, направляет их на судебную экспертизу, которая проводит исследование: принадлежат ли им запахи, обнаруженные на месте происшествия.

Как это узнать?

Елена Россинская: На этом этапе используются живые датчики - собаки-детекторы. Исследование ольфакторных свойств таких следов инструментальными средствами невозможно. При этом ноу-хау российских методик ольфакторного исследования в том, что объективность полученных при их применении результатов не зависит от "субъективного мнения" или "показаний" животных. Система научно обоснованных и апробированных специальных тестов и проверок, составляющих неотъемлемую часть исследования, позволяет оценивать каждый факт сигнального поведения применяемых животных, распознавать сбои их рефлекторной и обонятельной деятельности.

Значит, вы уверены, что ошибки быть не может?

Елена Россинская: Точность и надежность идентификации субъекта по запаховым следам, проводимой с использованием российских методик, сопоставима с точностью и надежностью самых современных инструментальных методов анализа. Вероятность ошибки исследования с применением данного метода не превышает величину 1·10-8 (одна из ста миллионов случаев).

Указанная точность обеспечивает статистическую надежность использования ольфакторного метода и в настоящее время считается более чем достаточной для обоснования категорических выводов по результатам судебной ольфакторной экспертизы. Не каждая судебная экспертиза имеет такое солидное математическое обоснование.

Суды с этим согласны?

Елена Россинская: Следственная практика подтверждает надежность и обоснованность результатов этой экспертизы. По данным Следственного комитета Российской Федерации, результаты экспертизы данного вида ни разу не признавались недопустимыми доказательствами судебными кассационными инстанциями, в том числе Верховным Судом Российской Федерации.

Экспертное исследование запаховых следов человека значительно расширяет возможности получения органами следствия и дознания комплексной криминалистически значимой информации, особенно по делам о насильственных преступлениях против личности, совершенных без свидетелей, как говорят следователи "в условиях неочевидности".

Приведите примеры.

Елена Россинская: С помощью ольфакторной экспертизы установлено лицо, совершившее убийство четырехлетнего ребенка, чей труп был обнаружен в мае 2015 года в г. Глазове Удмуртской Республики. В ходе осмотра места происшествия недалеко от места обнаружения трупа было изъято колье (бижутерия), предположительно оброненное преступником. Проведенные в отношении колье биологические экспертизы не дали сведений для установления личности преступника. После этого колье было направлено специалистам экспертного главка МВД России для проведения судебной ольфакторной экспертизы. В качестве сравнительных образцов были представлены образцы крови 16 лиц, проверяемых на причастность к преступлению. В результате ольфакторной экспертизы, на колье были выявлены запаховые следы человека, происходящие от одного из 16 свидетелей - женщины, сообщившей об обнаружении трупа ребенка и ранее утверждавшей, что никогда не видела указанное колье. Полученные в результате ольфакторного исследования данные помогли раскрытию и расследованию данного преступления и сыграли особую роль в доказывании в ходе судебного следствия. Данное уголовное дело рассматривалось Верховным судом Удмуртской Республики с участием коллегии присяжных заседателей, а вынесенный судом приговор (лишение свободы на срок 13,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима) Верховным судом Российской Федерации был оставлен без изменения.

Насколько известно, подобные экспертизы появились давно, еще в советское время. В чем новость?

Елена Россинская: Последние разработки авторского коллектива Экспертно-криминалистического центра МВД России заслуживают особого внимания как инновационные, эффективные и отвечающие требованиям научности и эффективности средств и методов судебной экспертизы. Было доказано, что индивидуализирующие субъекта вещества можно выделить в чистом виде путем их экстракции с использованием органических спиртов, хлороформа и специального оборудования.

То есть, проще говоря, выделить старые запахи, даже после того, когда, казалось, все должно выветриться?

Елена Россинская: Да. Спектр объектов, пригодных для ольфакторного анализа, значительно расширился. Появилась возможность извлекать качественный и достаточный индивидуализирующий человека ольфакторный комплекс с загрязненных и гнилостно измененных объектов с деградированным биологическим материалом, не содержащим клеточных структур. Также методика позволяет получать пробы с ногтевых пластин, смывов с тел и из полостей погибших лиц, и т.д.

Примененный исследователями метод химической экстракции запаховых следов можно смело назвать прорывом в экспертной ольфакторной технологии. Максимальная очистка этих веществ достигается в дальнейшем их сублимацией в термовакуумных сборниках веществ с последующим выделением конечных продуктов методом тонкослойной хроматографии. Новые методики имеют большой потенциал для дальнейшего развития и внедрения в деятельность профильных лабораторий экспертно-криминалистических подразделений системы МВД России, других заинтересованных судебно-экспертных учреждений.

Сравнение нового метода с ДНК-анализом не преувеличение?

Елена Россинская: Нет. Появление нового подхода в практике ольфакторных экспертных исследований - открытие, в чем-то сопоставимое с созданием дактилоскопии и ДНК-анализа. Если раньше запаховые следы лиц, причастных к совершению преступлений, выявлялись в каждом третьем ольфакторном идентификационном экспертном исследовании, то с внедрением метода химической экстракции это происходит в восьми-девяти из десяти случаев. Кроме того, выделение группы веществ, отвечающей за индивидуальный запах человека, открывает новые перспективы для установления природы этих веществ.

С внедрением данного способа пробоподготовки открылись новые возможности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, совершенных в условиях неочевидности, где исследование ДНК, как правило, уже не может дать результатов из-за деградации клеточных ядер и содержащихся в них хромосом.

Высокую эффективность ольфакторного метода и новейших российских разработок оценили не только отечественные следователи, но и их коллеги из Республики Беларусь. Только за один прошедший год, благодаря выполненным ольфакторным экспертизам, раскрыто более 20 особо тяжких преступлений против личности, совершенных в Белорусской ССР и Республике Беларусь с 1984 по 2019 годы. Судебные слушания по большинству этих дел еще не завершены. Отмечу, что половина из назначенных по поручениям белорусских следователей экспертиз - об убийствах, в том числе заказных, а также преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

А как у нас обстоят дела?

Елена Россинская: В целом за 2019 год в профильной ольфакторной лаборатории ЭКЦ МВД России выполнено более 70 очень сложных многообъектных экспертиз по таким преступлениям, установлено более 60 лиц, проверяемых на причастность к их совершению. Многие из уголовных дел, только благодаря ольфакторной экспертизе, дошли до суда, а преступники получили заслуженное наказание.

В качестве примеров экспертной практики можно привести раскрытие в 2019 - 2020 гг. с использованием проведенных в профильном отделе экспертного главка МВД России двух особо тяжких преступлений прошлых лет, сопряженных с попытками сокрытия преступниками тел потерпевших в воде. В одном случае это касается изнасилования и убийства 11-летней потерпевшей в 2014 году, где труп был обнаружен в реке через 1,5 месяца с момента ее безвестного исчезновения. Были проведены геномные экспертизы в трех генетических лабораториях различных ведомств, но установить биологические следы преступника не удалось. Благодаря проведенной ольфакторной судебной экспертизе после специальной очистки исходного биологического материала, полученного с одежды, полостей и ногтевых пластин потерпевшей, был выявлен индивидуализирующий ольфакторный липидный комплекс, происходящий от одного из проверяемых по делу лиц.

Другое дело. Результаты проведенной в этом году в профильной лаборатории ЭКЦ МВД России ольфакторной экспертизы помогли установить проверяемых на причастность к совершению убийства двух бизнесменов, связанного с сокрытием трупов в воде. Индивидуализирующие двух из четырех проверяемых лиц запаховые следы были обнаружены в выявленном и очищенном ольфакторном липидном комплексе с верхней одежды и брюк потерпевших, трупы которых были помещены в полимерную пленку, снабжены грузами и сокрыты в реке преступниками за полгода до их обнаружения.

Каким образом по прошествии многих лет после совершения преступлений удается с помощью ольфакторной экспертизы устанавливать биологические следы преступников на вещественных доказательствах? Тогда как даже ДНК-анализ не дает результатов…

Елена Россинская: Судебная экспертиза запаховых следов человека позволяет идентифицировать субъекта по его микроследам биологического происхождения, представленным веществами липидной природы и не связанным с сохранностью клеточных структур, что недоступно при проведении других видов биологических экспертиз, в частности ДНК-анализа. Специфика насильственных преступлений против личности состоит в образовании на объектах смешанных следов пота и крови, происходящих, как правило, от преступников и потерпевших. Это затрудняет идентификацию участников происшествия с использованием большинства биологических методов судебной экспертизы, включая исследование ДНК. Можно даже утверждать, что в большинстве случаев молекулярно-генетическая идентификация неосуществима ввиду смешанного характера следов, а также недостаточного количества генетического материала. Между тем, наличие на объектах биологических следов, происходящих даже от нескольких десятков лиц, не является препятствием для решения идентификационной задачи в ходе ольфакторной экспертизы. Более того, наличие на объекте пахучих веществ пота, например преступника, с наслоением на них пятен или следов крови потерпевшего, иногда едва заметных или микроскопических, является положительным фактором. Пятна крови одного человека, имеющиеся на следоносителе, способны сохранять, надежно консервировать и защищать от выветривания пахучие вещества, происходящие от другого лица.

Таким образом, из-за разных объектов исследования результаты ольфакторного и ДНК-анализов не являются взаимообусловленными. Они могут подтверждать, но не опровергать друг друга.

Существует ли область исследования вещественных доказательств биологической природы, доступная только для ольфакторной судебной экспертизы?

Елена Россинская: Помимо исследования сложных смесей потожировых следов и следов крови, происходящих от нескольких лиц, а также деградированного биологического материала, не сохранившего клеточных структур, существует область применения ольфакторного экспертного метода, априорно недоступная геномному анализу. Это различение монозиготных близнецов. Обнаружив биологические следы одного из монозиготных близнецов на объектах исследования, с использованием ДНК-анализа невозможно установить, от кого они произошли. Ольфакторный метод - единственный биологический метод в судебной экспертизе, позволяющий решать указанную задачу.

Но это какой-то гипотетический случай, да? Трудно представить, чтобы на практике возникла такая проблема.

Елена Россинская: В июле 2000 года в квартире одного из домов г. Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа были обнаружен трупы женщины и ее малолетнего сына с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревались два монозиготных близнеца, 1978 года рождения. Их общий генотип совпал с ранее выявленным в биологических следах из полостей трупа потерпевшей. Фактических данных и иной информации о том, кто из братьев совершил преступление, следствие не имело. В ходе произведенной судебной ольфакторной экспертизы на срезах ногтевых пластин с рук потерпевших, на их одежде, а также полотенце, которым преступник вытирал руки, и орудиях убийства по прошествии 19 лет были выявлены запаховые следы человека, происходящие от одного из подозреваемых монозиготных близнецов.

Таким образом, дифференцировать близнеца по следам биологического происхождения и предъявить ему обоснованное обвинение удалось только по результатам ольфакторного анализа вещественных доказательств по уголовному делу.

Проводятся исследования запаховых следов человека за рубежом и обмениваются ли наши ученые опытом с иностранными специалистами в данной области?

Елена Россинская: Методики экспертного исследования запаховых следов человека разработаны в России, однако их основы были заложены в 1970-1980-е годы в ходе сотрудничества ВНИИ МВД СССР с немецкими криминалистами. В современной Федеративной Республике Германии ольфакторные лаборатории имеются в полиции каждой из 16 федеральных земель. Проводятся они во Франции, Финляндии, Нидерландах, Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Дании.

Несмотря на то, что зарубежные методики значительно уступают отечественным по своей точности и надежности и проходят по принципам кинологической выборки, результаты исследований принимаются уголовными судами указанных государств в качестве объективных доказательств наряду с другими экспертными заключениями. Проводятся подобные исследования также в США и Канаде.

Стоит отметить, что научные публикации и методические материалы, подготовленные отечественными специалистами в этой области, носят открытый характер. Сотрудники ученые, работающие в ольфакторном направлении, делятся с зарубежными коллегами методическими материалами и разработками, участвуют в международных научных форумах. Знаю, что в прошлом году по российским методикам ольфакторного экспертного исследования в ЭКЦ МВД России обучались сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Не могу не сказать похвальных слов о коллективе сотрудников ольфакторной экспертной лаборатории экспертного главка МВД России. Он по-своему уникален. В этом направлении работают увлеченные люди, обладающие разносторонней эрудицией и обширной практикой работы. В своей деятельности они сочетают выполнение наиболее сложных и трудоемких судебных экспертиз с проведением передовых научных исследований. Три из восьми специалистов, работающих в данной области, имеют ученую степень кандидата наук. В научной работе им приходится иметь дело с самыми разнообразными отраслями знаний. Разработка высокоэффективных методов ольфакторных экспертных исследований - это заслуга сплоченного коллектива целеустремленных единомышленников.

Какие перспективы у нового метода?

Елена Россинская: Дальнейшее внедрение рассматриваемых отечественных разработок открывает широкие возможности для возобновления расследования уголовных дел, совершенных с особой жестокостью, убийствах и половых преступлениях, в том числе, против детей, производство по которым было прекращено из-за недостаточности полученных объективных данных, не позволивших установить личность преступника.

Запрос на данные инновационные исследования, разработанные и проводимые в настоящее время только в ольфакторной лаборатории ЭКЦ МВД России, исходит исключительно из следственных подразделений центрального аппарата и территориальных органов Следственного комитета Российской Федерации, а также подразделений Главного и территориальных управлений уголовного розыска, сопровождающих раскрытие указанных преступлений.

В этом отношении потенциал использования запаховых следов человека в расследовании особо тяжких преступлений против личности пока остается незадействованным, а ограниченных возможностей ведущей ольфакторной экспертной лаборатории ЭКЦ МВД России уже недостаточно для обеспечения потребностей следственных подразделений СК России в производстве экспертиз указанного вида.

В связи с этим актуальна проработка вопроса о создании в системе Следственного комитета Российской Федерации экспертной ольфакторной лаборатории, что позволит значительно повысить качество и комплексность криминалистического исследования вещественных доказательств по особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, а также снизить сроки производства экспертных исследований за счет интенсификации их проведения.

В целом же это высокоэффективное наукоёмкое направление экспертной деятельности, основанное исключительно на отечественных научно-методических разработках, должно получить приоритет в развитии и практическом использовании на государственном уровне.