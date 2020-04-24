Постановление правительства Новосибирской области от 23 апреля 2020 года № 136-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4) гражданам, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации с использованием программного обеспечения "Мобильное Приложение "112-Экстренная помощь" (функционал раздела "COVID 19");".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







