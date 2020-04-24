Океанографы рассказали об открытии, сделанном в толще льдов Антарктиды

Антарктические льды загрязнены микропластиком. К такому выводу пришли океанографы после опытов с кусками льда, добытыми из скважины на австралийской станции Кейси в Антарктиде.

Результаты исследования опубликована в журнале Marine Pollution Bulletin.

Вред загрязнения микропластиком окружающей среды сегодня полностью не изучен. Но его находят практически повсюду, в том числе в грунтовых водах, в труднодоступных для человека местах, например, в Пиренейских горах и даже, как обнаружили ученые, в антарктических льдах.

Особенность ледяного покрова Южного полюса - его сезонность, льды здесь на 80 процентов тают и обратно намерзают в течение года. Поэтому микропластик и не только может проникнуть в Антарктиду из мирового океана.

Анна Келли из Университета Тасмании вместе с коллегами изучали загрязнение микропластиком антарктических льдов, опираясь на материал, добытый в 2009 году на австралийской станции Кейси. Исследователи в защитных костюмах пробурили во льду скважину, чтобы извлечь кусок льда, который они положили в многослойный пластиковый пакет. В лаборатории образец расплавили, прежде чем приступить к спектроскопии, очистили получившуюся воду от биологического материала. Потом очистили фильтр от биомассы, использовав перекись водорода и спирта, и исследовали при помощи инфракрасной спектроскопии.

Результат показал, что в литре талой воды из антарктического льда находилось 96 частиц микропластика размером от 20 до 325 микрон (в основном, это был полиэтилен, полипропилен и нейлон), что примерно в три раза больше, чем в водах вокруг Антарктиды.

По мнению ученых, такое масштабное загрязнение связано с каким-то местным источником, например, коммерческим трафиком судов.