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24.04.2020 14:45
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд упростил назначение ряда пенсий и пособий

Текст: Ольга Игнатова
Назначение большинства пенсий и пособий упрощено. Об этом сообщил Пенсионный фонд России.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как поясняют в ПФР, большинство пенсий сегодня оформляется по​ электронным заяв­лениям, которые пода­ются через​ личный кабинет на​ сайте Пенсионного фонда и​ портале Госуслуг. Пенсия с​ со­гласия человека в большинстве случаев назн­ачается полностью дистанционно на​ осно­ве данных, которые переданы работодателя­ми в​ информационную систему Пенсионного фонда.

Режим удаленного назначения пенсий будет действовать до 30​ июня. Личного визи­та в​ клиентскую сл­ужбу ПФР не требуется.

Если у​ человека нет возможности подать электронное заявлен­ие о​ назначении пе­нсии, территориальные органы ПФР св­язываются с​ ним по​ телефону и​ получа­ют согласие на​ офор­мление пенсии, что отражается в​ специа­льном акте. На​ осно­ве этого документа формируется заявление о​ назначении пенс­ии и​ запускаются дальнейшие процессы по​ ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенси­онного фонда никогда не запрашивают перс­ональные данные, СН­ИЛС, номер банковской карты или ПИН-код от нее, а также паро­ль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят пред­оставить такую информацию, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Все виды пенсий люд­ям с​ инвалидностью и​ некоторые социаль­ные выплаты назнача­ются Пенсионным фонд­ом по​ данным Федерального реестра инвал­идов. При​ обращении в​ ПФР человеку с ограниченными возможностями до­статочно подать толь­ко заявление, все ос­тальные сведения фонд получает из​ реес­тра. При​ возможности инвал­ид может направить электронное заявление на сайте ПФР.

Помимо этого, с​ 1​ марта до​ 1​ октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидно­сти, по которому вся процедура проис­ходит исключительно на​ основе документов медицинских учрежд­ений. Человеку с инвалидностью не нужно посещать бюро мед­ико-социальной экспе­ртизы.

Продление инвалидно­сти также происходит заочно. При​ наступлении даты, до​ которой была устано­влена инвалидность по​ итогам освидетель­ствования, ее срок автоматически продле­вается на​ полгода, как и​ право на​ пен­сию и другие выплат­ы.

Всем пенсионерам, которые живут в​ севе­рных регионах, устанавливается повышенная фиксированная вып­лата к​ страховой пе­нсии. Ее размер зави­сит от​ района прож­ивания и при​ назнач­ении пенсии определя­ется по​ документам о​ регистрации. Фак­тическое место жител­ьства при​ этом подт­верждается личным за­явлением пенсионера. Делается это раз в год. Но до июля это заявле­ние больше не​ нужно подавать в​ террито­риальный орган ПФР, поскольку сведения о​ месте жительства будут уточняться сам­ими специалистами фонда.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Получателям пенсии по​ потере кормильца, которым исполнилось 18​ лет, в​ ближай­шие месяцы также не​ нужно обращаться в​ Пенс­ионный фонд, чтобы подтвердить факт обу­чения и​ продлить вы­плату пенсии. До​ 1​ июля 2020 года прох­ождение обучения бу­дет подразумеваться по​ умолчанию.

По​ закону пенсионе­р, оформивший свою пенсию по​ довереннос­ти на​ другого чело­века, должен раз в​ год лично прийти в​ клиентскую службу Пенсионного фонда или​ доставочную органи­зацию (банк, Почту России), чтобы подтвер­дить получение пенс­ии. До​ июля данный порядок приостановлен, и​ факт получения пенсии подразумевае­тся по​ умолчанию, благодаря чему выплата по​ доверенности продолжается даже по​ истечении двенадца­ти месяцев.

Пенсионеры,у​ кото­рых нет постоянного места жительства в​ России, получают со­циальную пенсию. По закону, она на­значается при​ услов­ии личного заявления пенсионера, подтве­рждающего фактическое место жительства. После назначения пе­нсии такое заявление необходимо представ­лять раз в​ год, что­бы не​ потерять пра­во на​ выплату. До​ июля подтверждать место жительства не нужно.

Российские пенсионе­ры, уехавшие жить за​ границу, тоже обязаны раз в​ год документал­ьно подтверждать по­лучение пенсии. Но до​ июля пенсионерам не​ ну­жно направлять такие уведомления в​ Россию для​ продления выплаты пенсии и​ дру­гих пособий.

Также в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить доходы, и семьям, получающим ежемесячную выплату из​ материнского кап­итала. Если пе­риод выплаты истека­ет до​ 1​ октября, предоставление средств продлевается автома­тически.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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