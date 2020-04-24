Перенесенные налоговые платежи можно будет оплатить траншами в течение года

Перенесенные налоговые платежи можно будет оплатить не единовременно, а отдельными траншами в течение года. Такое заявление во время онлайн-брифинга сделал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, добавив, что соответствующее постановление правительства, разъясняющее этот и другие моменты по получению льгот бизнесом из числа пострадавших отраслей, появится в ближайшее время.

"Сейчас готовится еще одно постановление правительства, в котором, в том числе, будет разъяснен порядок оплаты перенесенных налоговых платежей. Перенесенные налоговые платежи будут оплачиваться равными частями в течение года. Таким образом, финансовая нагрузка на пострадавшие компании будет равномерно распределена", - сообщил Даниил Егоров.

Он также дал подробные разъяснения по наиболее волнующим бизнесменов, особенно представителей малых и средних предприятий, вопросам по налоговым льготам. Глава ФНС, напомнил, что изменения, которые были сделаны в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь коснулись переноса сроков уплаты налогов, предоставления отсрочек и рассрочек, в том числе по обязательной отчетности.

"Все налоговые декларации, которые у нас необходимо сдавать с марта по май, по ним автоматически срок сдачи переносится на три месяца, но необходимо отдельно отложить из этой отчетности декларации по страховым взносам и декларации по налогу на добавленную стоимость, которые необходимо сдать до 15 мая", - подчеркнул Даниил Егоров.

Он также пояснил, почему именно для этих налоговых деклараций сроки сдачи остались прежними. По его словам, поскольку декларации по налогу на добавленную стоимость могут подразумевать как уплату, так и возмещение, соответственно, чтобы компании могли воспользоваться своим правом на возмещение, налоговым органам необходим весь массив деклараций.

При этом Даниил Егоров отметил, что это не касается оплаты всех видов налогов и сборов, которые можно осуществить тогда, когда заканчиваются выходные дни.

"Перенос уплаты налогов осуществляется не для всех, исключения сделаны для малых и средних предприятий из списка пострадавших отраслей. На сайте ФНС размещена соответствующая информация", - сказал глава ФНС.

Он также обратил внимание на еще один важный нюанс, при определении отношения той или иной организации к отраслям, признанным пострадавшими. "Многое зависит от того, как предпринимателями были проставлены виды деятельности при регистрации фирмы или компании. Первый указанный ОКВЭД будет определять, относится ли фирма к пострадавшим отраслям или нет", - указал Даниил Егоров.

Он также отметил, что если владелец бизнеса понял, что его фирма относится к одной из пострадавших отраслей, то по налогу на прибыль, по упрощенной системе налогообложения и по сельхозналогу за 2019 год сроки уплаты переносятся на 6 месяцев. По его словам, авансовые платежи, а также налоги за первый квартал 2020 года также переносятся на полгода, а за второй квартал на 4 месяца.