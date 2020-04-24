Петербургский ТЮЗ им. Брянцева перенес фестиваль "Радуга" на сентябрь

Для Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева май - время ярких событий. Традиционно, например, в этом месяце проходит Международный фестиваль "Радуга". Нынче он должен был состояться уже в двадцать первый раз. Напомним, в прошлом году в рамках этого фестиваля были показаны спектакли как мэтров мировой режиссуры - Питера Брука, Камы Гинкаса, так и молодых, но уже весьма востребованных режиссеров - Тимофея Кулябина, Сергея Потапова и других.

Однако в этом году устроители "Радуги" были вынуждены перенести ее на сентябрь. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова. По ее словам, афиша фестиваля была уже сверстана, заключены договоры с участниками. Зрителям предстояло увидеть 14 спектаклей как российских театров, так и именитых театральных коллективов из Великобритании, Финляндии, Польши, Литвы. Однако режим ограничительных мер заставил скорректировать планы.

- Пока есть решение, что XXI Международный фестиваль "Радуга" состоится в сентябре, - отметила Светлана Лаврецова. - Будут ли в связи с переносом даты перемены в афише фестиваля, сказать трудно. Скорее всего, да. Вероятнее, прежде всего это коснется наших зарубежных участников.

Однако ТЮЗ в эти дни тотальных ограничений не остается без зрителей. Пожалуй, плюсом в данном случае можно считать тот факт, что публика театра - это преимущественно люди молодого и юного возраста, их включенность в виртуальное существование настолько велика, что перенос театральной жизни в режим онлайн видится им не минусом, а скорее, плюсом общения. А новое высокотехнологичное компьютерное оборудование, закупленное театром в прошлом году, позволяет сегодня ТЮЗу легко откликаться на запросы зрителей.

Спектакли здесь показывают каждый день. И не только те, что имеются в архивах, хотя увидеть на сцене любимых артистов, когда они были гораздо моложе, - отдельное удовольствие и для них самих, и для их поклонников. Но вот, например, в рамках "Недели спектаклей малой сцены", которая идет сейчас в режиме онлайн на сайте театра, был показан премьерный спектакль "Спички" с Дмитрием Ткаченко в главной роли. Примечательно, что накануне показа ТЮЗ устроил творческую онлайн-встречу зрителей с этим артистом.

- Мы сейчас вообще активно практикуем эту форму общения с нашей публикой, - говорит Светлана Лаврецова. - Уже состоялись встречи с народным артистом Валерием Дьяченко, с Анной Дюковой, другими актерами. В первых числах мая запланирована встреча с Анной Мигицко. Такие беседы обычно предваряют спектакль, где заняты эти артисты. Они, находясь дома, рассказывают зрителям о том, как шла работа над ролью, о способах скоротать самоизоляцию и о многом другом.

Размер аудитории в таких случаях превышает самые смелые мечты организаторов театрального процесса: так, показ спектакля с Альбертом Асадуллиным "Кентервильское привидение" собрал 108 тысяч просмотров!

По словам Светланы Лаврецовой, расширить аудиторию ТЮЗу сегодня очень помогают наработанные связи: многочисленные поездки театра по стране и за рубеж помогли ему сделать доступным выход на партнерские информационные платформы. Например, спектакль ТЮЗа "Бедная Лиза", его же мюзикл "Алые паруса" с успехом демонстрирует сейчас в онлайн-трансляции "Российский дом науки и культуры" в Берлине, где театр не так давно побывал на гастролях.

Не остается без внимания и один из главных партнеров театра - Березниковский театр драмы. Именно в город Березники Пермского края был эвакуирован во время Великой Отечественной Ленинградский ТЮЗ. Добрые отношения между двумя театрами с тех пор не прерывались. И если в этот раз встречи в реале не получится, то онлайн-контакты будут непременно. В частности, на 7 мая запланирована творческая встреча с актрисой ТЮЗа Лилиан Наврозашвили, внучкой прославленного поэта-антифашиста Мусы Джалиля.