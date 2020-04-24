Пять причин купить новый iPhone SE

Стоило 15 апреля компании Apple выпустить новый iPhone SE, как со всех сторон хлынули мутные воды диванной аналитики и послышалось недовольное ворчанье. Чем все так недовольны?

iPhone SE нового поколения. Фото: Apple

Оказывается, новый iPhone SE - это проходная модель. И дизайн у нее посредственный. И рамки вокруг экрана толстые. Да и экран - обычный ЖК, а никакой не AMOLED. И кнопка Touch ID - это прошлый век. Постыдились бы за такое просить 40 тысяч рублей.

Ну хорошо, а хорошее что-нибудь в нем есть? Да, и его очень много.

Во-первых, это топовый чип Apple A13 Bionic. Мощь, энергия, производительность на уровне iPhone 11 Pro Max, только с небольшим экраном. Кстати, этот процессор неплохо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, поэтому время автономной работы разочаровать не должно.

Во-вторых, это поддержка eSIM. Воспользоваться виртуальной симкой можно и в России, и в других странах, и в роуминге (Airalo, DrimSim, далее везде).

В-третьих, цена. Четыре года назад iPhone SE первого поколения продавался в России по цене 37990 рублей - при курсе более 68 рублей за доллар (то есть дороже 550 долларов). И это за 16-гигабайтную версию. Теперь же за 39990 рублей можно купить смартфон с 64 гигабайтами. Кстати, аналитики обещают, что к июню этого года цена заметно упадет.

В-четвертых, он компактный. Конечно, у нового iPhone SE нет этих прекрасных плоских граней, как у оригинальной модели, но в чехле вы все равно этого не заметите. А чехол купить придется.

В-пятых, он снимает портреты. Одиночной камерой, как iPhone XR. "Восьмерка" - последний компактный смартфон от Apple - так не умела.

И, наверное, самое главное. Он задаст новый тренд на маленькие смартфоны. Android-производители, поглядев на динамику продаж, вновь приступят к выпуску девайсов с экранами до пяти дюймов. И совсем скоро появятся в продаже компактные смартфоны с тонкими рамками, без домашней кнопки. Все начнется с ноунейма, потом подтянутся крупные игроки.

Для полноты картины, конечно, нужно перечислить и минусы. Это, во-первых, дизайн "от восьмого айфона", который кому-то наверняка приелся. Отличий во внешнем виде - вообще никаких, только яблоко переехало на середину задней крышки. Во-вторых, это TFT-экран. Однако как пользователь такого экрана могу сказать, что на солнце он не слепнет, и все видно прекрасно, не хуже AMOLED.

Что действительно хотелось бы увидеть? Матрицу с частотой обновления 90 Гц. Плавная анимация, вот это все. Уже все продвинутые китайцы и корейцы внедряют новую - по всей видимости, достаточно дешевую - технологию. Так что и Apple определенно пора - повысить частоту, так сказать.

Что можно купить в качестве альтернативы? Вариантов не так много - это Samsung Galaxy S10e и Google Pixel 3a.