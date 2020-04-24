Плату за отопление рассчитают по-новому

Поправки в Жилищный кодекс, касающиеся расчета платы за отопление, подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

Внесение изменений в ЖК связано с постановлением Конституционного суда. Туда обратился с иском житель подмосковного Пушкина, недовольный поведением соседей. Когда жильцы въехали в новостройку, в каждой квартире были установлены приборы учета тепла. Со временем, однако, у некоторых соседей счетчики вышли из строя или были демонтированы, и управляющая компания перестала учитывать при расчете платежей за тепло показания всех квартирных счетчиков, так что у истца, в частности, плата за отопление возросла. Рассмотрев это дело, КС пришел к выводу, что правила предоставления коммунальных услуг фактически поощряют жильцов, не позаботившихся о сохранности приборов учета. Суд предписал внести изменения в законодательство, предусмотрев более справедливый порядок оплаты тепла.

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета. В платежах должны учитываться показания квартирных приборов.

В правила предоставления коммунальных услуг положение об оплате тепла в такой ситуации уже было внесено в конце 2018 года. Поправки же в Жилищный кодекс должны окончательно расставить точки над и, уменьшив число споров о платежах за отопление.