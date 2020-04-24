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24.04.2020 10:45
Рубрика: Спорт

Почему командный Кубок наций станет украшением шахматного сезона

Текст: Николай Долгополов
Шахматисты шести команд, в каждой из которых по три мужчины и одной женщине, сыграют в командном Кубке наций онлайн в два круга начиная с 5 мая. Два победителя встретятся в финале, который состоится 10 мая. Призовой фонд турнира, организованного Международной шахматной федерацией (FIDE) и одним из известных шахматных порталов, составит 180 тысяч долларов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После всех обсуждений, утрясок и подтверждений или не подтверждений участия FIDE, как сообщается в ее официальном пресс-релизе, объявила состав всей шестерки, расположив команды по средней сумме коэффициентов Эло всех ее участников. Так что начнем по порядку: Китай (2717), команда Европы (2687), Россия (2662), США (2641), Индия (2605) и сборная остального мира (2557).

Фото: twitter.com / @Chess24com
На онлайн-турнире Магнуса Карлсена случился сбой связи

Очень сильными выглядят китайцы, среди которых два участника турнира претендентов-2020 - Дин Лижэнь и Ван Хао. И еще приятный сюрприз. Если мы и видели на турнирах четырехкратную чемпионку мира Хоу Ифань на соревнованиях, то только в качестве комментатора. Несколько лет назад она кардинально изменила судьбу: добившись гранта Оксфордского университета, прервала спортивную карьеру. Но сейчас Оксфорд на вынужденных каникулах, и вот возвращение. Хоу Ифань потеснила действующую обладательницу титула Цзюй Вэньцзюнь в запасные. Чемпионка мира даже не попадает в основной состав четверки. Неслучайно у сборной КНР первый номер посева.

В составе сборной Европы тоже два участника турнира претендентов-2020 - француз Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири из Нидердандов и хорошо знакомый нам Левон Аронян, представляющий Армению.

Отлично играющий в последнее время Ян Непомнящий - бесспорный первый номер сборной России. Далее в составе Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Александра Горячкина, Дмитрий Андрейкин и Ольга Гиря. Капитан российской команды - Александр Мотылев.

Фото: Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP
Карлсен проиграл в финале турнира Banter Blitz Cup 16-летнему сопернику

В команде США на первой доске один из двух лидеров турнира петендентов-2020 Фабиано Каруана. А лучший, пожалуй, в быстрых шахматах - Хикару Накамура - угроза для все шахматистов- классиков.

Владевший титулом чемпиона мира Вишванатан Ананд возглавляет список игроков команды Индии. А ее капитан - Владимир Крамник.

Капитаном сборной остального мира стал президент FIDE Аркадий Дворкович. Среди его подопечных 16-летний иранский вундеркинд Ализаде Фируджа и Теймур Раджабов из Азербайджана.

Спорт Шахматы Блокнот Долгополова

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