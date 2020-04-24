Почта России перешла на электронный формат уведомлений

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений, говорится в пресс-релизе компании. Услуга доступна для пользователей, у которых есть простая электронная подпись, оформить которую можно на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении.

До внедрения услуги извещения доставлялись в бумажном виде в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления. Электронные извещения будут приходить клиенту сразу - автоматически поступать на электронную почту или в виде смс на телефонный номер, который был указан при регистрации электронной подписи.

Пользователи мобильного приложения Почты России также получат push-уведомление. После этого клиент сразу может получить отправление на почте или оформить доставку на дом (на сайте или в приложении).

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе "Мой профиль", в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении.