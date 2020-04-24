Посольство РФ: В Колумбии остаются 87 россиян

На территории Колумбии сейчас находятся 87 россиян, которые обратились в посольство РФ за помощью. Все они не успели покинуть эту страну до прекращения международного авиасообщения и сейчас хотят вернуться на родину.

Об этом сообщили в российском диппредставительстве, расположенном в Боготе, пишет ТАСС. Дипломаты уточнили, что в Колумбии находятся и два гражданина Белоруссии и Казахстана, проживающие в РФ. В посольстве также отметили, что до закрытия авиасообщения удалось помочь уехать из Колумбии десяткам соотечественников.

В марте президент Иван Дуке из-за пандемии коронавируса объявил в Колумбии режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти прекратили прием международных рейсов и ввели общенациональный карантин до 11 мая. По последним данным, общее число заразившихся в Колумбии составляет 4,6 тысячи, скончались 215 человек.