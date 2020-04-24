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24.04.2020 15:31
Рубрика: Общество

Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса

Текст: Наталья Панасенко

Американские ученые предложили новый тест для диагностики SARS-CoV-2 по слюне. В препринте, опубликованном на mederxiv.org, они приводят аргументы в пользу того, что простота и точность нового анализа дает "возможность самостоятельно брать пробы в домашних условиях".

Текущий "золотой стандарт" для диагностики COVID-19 - тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который анализирует образец мазка из носоглотки. Сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции. Альтернативу стандарту предложили ученые из Йельского университета (США).

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Команда Энн Уилли утверждает, что тест по слюне не уступает по точности мазку из носоглотки. "Наши результаты показывают, - говорится в работе, - что слюна является более чувствительной альтернативой мазкам из носоглотки".

И безусловным достоинством теста авторы называют простоту взятия пробы: тест можно использовать в домашних условиях, и небольшого количества слюны достаточно для выявления вируса. Таким образом, говорят авторы, снижаются нагрузка на медперсонал и риск заражения медиков.

Ученых Йельского университета поддерживают и австралийские коллеги.

Тем не менее, медицинское сообщество пока неоднозначно относится к этой идее. В институте имени Роберта Коха (Германия) ждут результатов больших исследований, чтобы "увидеть, действительно ли слюна дает большую чувствительность обнаружения SARS-CoV-2 и насколько эта чувствительность стабильна".

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