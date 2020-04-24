Ученые предложили новый "домашний" тест для диагностики коронавируса

Американские ученые предложили новый тест для диагностики SARS-CoV-2 по слюне. В препринте, опубликованном на mederxiv.org, они приводят аргументы в пользу того, что простота и точность нового анализа дает "возможность самостоятельно брать пробы в домашних условиях".

Текущий "золотой стандарт" для диагностики COVID-19 - тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который анализирует образец мазка из носоглотки. Сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции. Альтернативу стандарту предложили ученые из Йельского университета (США).

Команда Энн Уилли утверждает, что тест по слюне не уступает по точности мазку из носоглотки. "Наши результаты показывают, - говорится в работе, - что слюна является более чувствительной альтернативой мазкам из носоглотки".

И безусловным достоинством теста авторы называют простоту взятия пробы: тест можно использовать в домашних условиях, и небольшого количества слюны достаточно для выявления вируса. Таким образом, говорят авторы, снижаются нагрузка на медперсонал и риск заражения медиков.

Ученых Йельского университета поддерживают и австралийские коллеги.

Тем не менее, медицинское сообщество пока неоднозначно относится к этой идее. В институте имени Роберта Коха (Германия) ждут результатов больших исследований, чтобы "увидеть, действительно ли слюна дает большую чувствительность обнаружения SARS-CoV-2 и насколько эта чувствительность стабильна".