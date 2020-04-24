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24.04.2020 12:20
Рубрика: Власть

Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России

Иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от уже имеющегося. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в документе.

Фото: Владимир Лупейко/ТАСС
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Отметим, что на данный момент при подаче заявления на гражданство России иностранцы обязаны подтвердить, что они обратились с заявлением об отказе от имеющегося гражданства в уполномоченные органы.

Касательно лиц, которые имеют право на упрощенный порядок получения гражданства, указом предлагается исключить требования о проживании на территории России в течение трех лет и подтверждении имеющегося легального источника доходов для совершеннолетних в том случае, если у них было гражданство СССР или же они живут в постсоветские государства без получения там гражданства.

Аналогичным образом, эти меры исключаются и для иностранцев, состоящих в браке с гражданами России при условии проживания на территории нашей страны и наличии общих детей.

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