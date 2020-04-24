Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

После получения опыта удаленной работы только 20% работодателей готовы перевести часть сотрудников на дистанционный формат и только 7% - отправить на "удаленку" весь штат после окончания режима самоизоляции.

Большинство из тех, кто уже организовал такой формат, заявили о снижении эффективности труда, об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. Перевести на "удаленку" всех сотрудников, говорится в нем, удалось лишь 11% организаций, среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, со штатом более 250 человек. По данным опроса, лишь 29% микроорганизаций (штат до 15 человек) перевели всех сотрудников на "удаленку".

При этом, 82% опрошенных отметили снижение качества работы, при переходе на дистанционный формат, 14% не увидели никакой разницы.

В сообщении отмечается, что большая часть опрошенных работодателей (34%), в период самоизоляции предпочла отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Опрос НАФИ, говорится в материале, проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1,5 тыс. представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Позже ограничения были продлены до 30 апреля.