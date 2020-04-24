Психологи дали советы по сохранению гармонии в семье на самоизоляции

Многим очень непросто перенести период вынужденной самоизоляции, когда ограничен круг общения, нет возможности встретиться с друзьями, коллегами, посетить любимые места, музеи, выставки, наконец, просто погулять.

Конечно, нашей психике сложно быстро адаптироваться к заточению, пусть и во благо себе и ближним. Какие психологические проблемы чаще всего возникают? Как с ними справиться?

Об этом "РГ" беседует с двумя известными психологами - доктором психологических наук Мариной Ермолаевой и кандидатом психологических наук Дмитрием Лубовским. Оба они - профессора кафедры "Педагогическая психология" им. профессора В.А. Гуружапова факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета.

Марина Валерьевна - автор 15 монографий, переведенных на основные европейские языки и изданных в США, Германии, Франции, Испании, Израиле и других странах. Дмитрий Владимирович - автор курса "Методологические основы психологии", а также множества научных и популярных статей.

Марина Валерьевна, супружеским парам, находящимся в условиях карантина 24 часа в сутки в четырех стенах, трудно избежать взаимного недовольства и раздражения. Что делать?

Марина Ермолаева: Популяризаторы психологических знаний нередко советуют в таких ситуациях наложить мораторий на выяснение отношений. Вот прошла информация о том, что якобы в китайском Ухане после снятия карантина многие супружеские пары побежали разводиться. Может быть, побежали именно от того, что пытались задавить в себе копившиеся годами негативные эмоции, но попытки оказались безуспешными?

Прежде всего, необходимо увидеть в этой ситуации шанс, напротив, наладить общение. Простить друг другу обиды, завершив те жизненные события, что годами отравляли отношения, актом взаимного прощения. Самоизоляция - это возможность терпеливо разгрести завалы взаимного недовольства и раздражения, чтобы обнаружить под ними - о чудо! - любовь, которая, по словам поэта, угасла не совсем. Очень полезно будет составить и торжественно сжечь длинные списки взаимных обид - не забывая при этом, конечно, о мерах противопожарной безопасности. Усилия потребуются для того, чтобы стать на точку зрения супруги или супруга и увидеть ситуацию с ее или с его точки зрения. Тогда и не будет желания сказать: "Я же все правильно говорю, чего ты обижаешься?" или еще что-то в этом духе, чем легко уничтожить даже те скромные возможности налаживания отношений, что были.

Дмитрий Владимирович, а как помочь сохранить самообладание и настроение пожилым родственникам, если они находятся на самоизоляции, в отрыве от других родных?

Дмитрий Лубовский: Пожилые люди в такой ситуации испытывают чувства беспомощности и бессилия, страх заразиться и испытать страдания, острое переживание одиночества. Самое главное - наладить ежедневное общение по телефону, желательно, стационарному, который сейчас есть в доме почти каждого пожилого человека. Постоянная телефонная связь с родственниками или сотрудниками социальных служб необходима, чтобы пожилые люди могли озвучить свои тревоги, страхи и сомнения. В ходе этих бесед они смогут понять суть своих эмоциональных проблем и взять их под контроль. Ежедневная телефонная связь поможет сформировать у пожилого человека чувство ответственности за свою жизнь, осознание того, что страх и тревожность способствуют снижению иммунного статуса. А ведь, как показывает статистика заражений по нашей стране, у пожилых людей даже меньше оснований для страха, чем у других возрастных групп.

Необходимо рассказать им, что именно у пожилых людей развивается витаукт - процесс, направленный на стабилизацию жизнеспособности организма. Но он идет только при нормальном течении привычной жизни, без нервных срывов. Необходимым условием для эмоциональной стабильности является запрет на неконтролируемый поток новостей по телевидению. Пожилые люди очень серьезно относятся к СМИ, не способны освоить противоречивую информацию и прогнозам доверяют, как фактам. Вместо просмотра новостных каналов им стоит рекомендовать канал "Культура" или развлекательные каналы. Если телевизор позволяет, дети и внуки могут оформить бабушкам-дедушкам подписку на каналы, демонстрирующие лучшие советские фильмы, сериалы.

А как вести себя, если возник конфликт с близкими? И некуда деться - выйти из дома, успокоиться наедине с собой. Как быть?

Дмитрий Лубовский: Конфликта - это столкновение целей, интересов, позиций, мнений или взглядов. Когда люди долго находятся в ограниченном пространстве, отрицательные эмоции накапливаются, растет напряженность, вызванная конфликтной ситуацией. И это особенно невыносимо. Самое главное в это время - не замалчивать нарастающее недовольство и наметившееся отсутствие согласия. Конструктивный конфликт может помочь выявить разные точки зрения членов семьи на какую-то проблему, разобраться с накопленными претензиями друг к другу, оправдаться перед близкими за нечаянно нанесенные обиды. Лучший способ разрешения конфликта - открытое предъявление проблемы, но в максимально деликатной форме, обсуждение претензий с установкой: "Все бывает между близкими, и все идет на благо их отношениям".

Марина Ермолаева: Обсуждение накопившихся проблем с максимальным уважением к взглядам и ценностям друг друга носит созидательный характер, укрепляет их. И даже обновляет эмоциональную базу, на которой они строятся. Если, по мнению одного из членов семьи, конфликт неизбежен или уже произошел, он должен, прежде всего, разобраться в своих переживаниях. Стоит задать себе вопросы: как я понимаю данную проблему? Что привело к возникновению конфликта? Потом подумать о переживаниях и мотивах противоположной стороны. Как та сторона видит эту проблему? В чем, по ее мнению, причина конфликта? В каких вопросах мы расходимся, а в каких согласны? Только после этого можно открыто и деликатно, не обижая чувств другого человека, обсуждать проблему. Необходимо определить, какие действия друг друга вы считаете неприемлемыми, а также непременно найти цели, ради которых конфликт необходимо разрешить. Разрешение любого конфликта - это, как правило, большая радость для всех сторон. И настоящее достижение в укреплении отношений близких людей.

25 апреля Марина Ермолаева и Дмитрий Лубовский дадут родителям советы, как сохранить на самоизоляции психологический комфорт детей и подростков.