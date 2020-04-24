День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. Ранее документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Отметим, что эта дата - 3 сентября - была утверждена в 1945 году властями СССР, она была и остается значимой для ветеранов войны.

Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, над этим вопросом работали специалисты Минобороны, МИД и Военно-исторического общества. "Это исторические факты, их никуда не деть и не спрятать", - сказала она.