Путин похвалил политику ЦБ по оздоровлению банковского сектора

Политика Центробанка по оздоровлению финансового сектора оказалась правильной, это позволило банкам в ситуации с пандемией чувствовать себя уверенно. Об этом заявил президент на совещании по мерам поддержки автопрома.

"В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно", - оценил Владимир Путин. В значительной степени это заслуга ЦБ, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы, считает он.

И хотя многие критиковали такую политику Банка России, сейчас понятно, что она была правильной, заметил президент. Финансовый сектор в условиях серьезного кризиса демонстрирует хорошее состояние. Это нужно эффективно использовать, чтобы поддержать экономику.