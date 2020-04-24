Путин поручил наладить контакт с зарубежными партнерами для борьбы с COVID-19

Новости

Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной 19:25
Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
В Новороссийске за истязания ребенка ответят главы города и полиции 18:27
В пермской больнице коронавирусом заразились 48 человек 18:23
МЭР: Экономика страны теряет в день из-за коронавируса по 100 млрд. рублей 18:12
Минск: на проспекте Рокоссовского заложили Аллею Победы 18:10
В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии 18:07
Toyota Hilux: первые фото обновленного пикапа 18:01
На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП 17:58
Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ 17:56
Минздрав снова требует вакцинировать детей 17:56
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет 17:52
Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19 17:44
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 17:51
Рубрика: Власть

Путин поручил наладить контакт с зарубежными партнерами для борьбы с COVID-19

Текст: Кира Латухина
На совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин, прежде чем перейти к повестке, обратился к главе МИД и руководителям силовых структур.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Работа по линии МИД идет должным образом, оценил Владимир Путин, но обратил внимание на необходимость помочь гражданским ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить контакты с их партнерами за границей - чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал ситуацию из-за пандемии сложнее, чем кризис 2008-2009 годов

Президент сослался на свои телефонные разговоры с коллегами из других стран. Практически все партнеры хотят работать совместно, предлагают свои услуги, различные варианты сотрудничества, причем по разным направлениям. "Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны министерства иностранных дел", - пояснил Путин и попросил организовать эту работу.

Также глава государства обратился с просьбой к руководителям силовых ведомств. "Сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры", - объявил он.

Президент попросил самым внимательным образом к этому отнестись, провести работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. И если нужны дополнительные решения - сформулировать предложения. "Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно", - обещал он.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции