Путин поручил наладить контакт с зарубежными партнерами для борьбы с COVID-19

На совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин, прежде чем перейти к повестке, обратился к главе МИД и руководителям силовых структур.

Работа по линии МИД идет должным образом, оценил Владимир Путин, но обратил внимание на необходимость помочь гражданским ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить контакты с их партнерами за границей - чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент сослался на свои телефонные разговоры с коллегами из других стран. Практически все партнеры хотят работать совместно, предлагают свои услуги, различные варианты сотрудничества, причем по разным направлениям. "Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны министерства иностранных дел", - пояснил Путин и попросил организовать эту работу.

Также глава государства обратился с просьбой к руководителям силовых ведомств. "Сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры", - объявил он.

Президент попросил самым внимательным образом к этому отнестись, провести работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. И если нужны дополнительные решения - сформулировать предложения. "Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно", - обещал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.