Путин поручил оказать безвозвратную поддержку малому и среднему бизнесу

Организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей получат безвозвратную поддержку из госказны.

Президент поручил оказать такую помощь в период с 18 мая по 31 мая и с 1 июня по 30 июня.

Средства пойдут на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплаты за апрель и май в размере не менее одного МРОТ на работника в месяц, при условии сохранения не менее 90 процентов среднесписочной численности работников по состоянию на 1 апреля. С мая за такой поддержкой можно будет обратиться дистанционно.