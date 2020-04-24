Путин поручил стимулировать импортозамещение из-за пандемии

Президент поручил правительству до конца апреля разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Глава государства указал обратить особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности.

До 24 апреля поручено включить в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса, торговлю непродовольственными товарами.

До конца апреля необходимо актуализировать критерии отнесения предприятий и организаций к системообразующим и уточнить их перечни.