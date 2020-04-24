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24.04.2020 16:45
Рубрика: Власть

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Текст: Кира Латухина

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом он заявил на совещании по развитии автопрома.

Фото: iStock
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Владимир Путин поручил проработать дополнительные инструменты поддержки финансирования таких госзакупок. "При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - сказал он.

"В целом прошу разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием", - заявил президент и поручил провести инвентаризацию мероприятий всех нацпроектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности провести закупку раньше намеченных сроков, уже в этом году.

Еще одно поручение - проработать программу обновления общественного транспорта.

Кроме того, Путин сообщил, что силовые структуры увеличат госзакупки автомобилей в этом году и приобретут около 25 тысяч новых машин. "Такое решение уже принято", - подчеркнул он. И 6 тысяч автомобилей дополнительно закупит Почта России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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