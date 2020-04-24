Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом он заявил на совещании по развитии автопрома.

Владимир Путин поручил проработать дополнительные инструменты поддержки финансирования таких госзакупок. "При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - сказал он.

"В целом прошу разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием", - заявил президент и поручил провести инвентаризацию мероприятий всех нацпроектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности провести закупку раньше намеченных сроков, уже в этом году.

Еще одно поручение - проработать программу обновления общественного транспорта.

Кроме того, Путин сообщил, что силовые структуры увеличат госзакупки автомобилей в этом году и приобретут около 25 тысяч новых машин. "Такое решение уже принято", - подчеркнул он. И 6 тысяч автомобилей дополнительно закупит Почта России.