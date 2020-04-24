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24.04.2020 13:37
Рубрика: Власть

Путин расширил ресурсную базу для экспорта сжиженного природного газа

Текст: Сергей Тихонов
Россия сможет значительно увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за счет расширения ресурсной базы для его производства. Соответствующие изменения в Федеральный закон "Об экспорте газа" подписал президент России Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принятые изменения должны создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ за счет запуска новых проектов. Ранее, правом на экспорт СПГ обладали недропользователи, получившие лицензии до 1 января 2013 года, предусматривающие строительство завода СПГ или направление добытого природного газа для сжижения на завод СПГ. Фактически, экспортировать СПГ могли только три компании - государственные "Газпром" и "Роснефть", а также частный "Новатэк", благодаря строительству завода по сжижению газа "Ямал СПГ".

Теперь экспорт СПГ можно будет осуществлять, если он произведен с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года. Кроме того, право экспортировать СПГ получат компании, доля в которых более чем на 50% принадлежит лицам имеющим право на экспорт газа.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сказал, что эти изменения позволят вовлечь в производство четыре месторождения с суммарными ресурсами более 1,5 трлн кубометров, а также будет способствовать загрузке Северного морского пути к 2030 году на 70 млн тонн минимум.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Производство сжиженного газа считается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов энергетического рынка. В 2019 году мировой объем торговли СПГ вырос на 13% и составил 354,7 млн тонн. По итогам прошлого года Россия как экспортер СПГ вышла на 4-е место в мире, поставив на рынок 29,3 млн тонн. При этом внутреннее потребление СПГ в нашей стране пока развито мало и почти весь произведенный продукт отправляется на экспорт.

"Россия имеет значительный потенциал и запасы газа, возможность занять большую долю на этом динамично развивающемся рынке. Сегодня наши мощности по производству газа составляют примерно 30 млн тонн, но в потенциале, мы можем достичь - 120-140 млн тонн в год", - сказал Павел Сорокин.

На данный момент в России действуют два крупных завода по сжижению газа "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", а также малотоннажное предприятие "Криогаз-Высоцк СПГ". В планах также строительство еще нескольких предприятий, большинство из которых будут находиться в арктической зоне.

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