Кардиологи рассказали о рецепте приготовления кофе, продлевающем жизнь

Ученые Гетеборгского университета Швеции выяснили способ приготовления кофе, продлевающий жизнь. Результаты исследования опубликовал European Journal of Preventive Cardiology.

В нем участвовали 508 747 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. Люди дома заполняли анкету, в которой указывали количество потребляемого кофе, способ его приготовления, курит ли человек и его образование. Во время скрининга был учтен их рост, вес, уровень холестерина, артериальное давление, физическая активность.

Медики выбрали именно эти факторы, так как посчитали, что они влияют на возможность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

За респондентами наблюдали 20 лет. За это время умер 46 441 человек, из них 12 621 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6 202 от ишемической болезни сердца, 2 894 от инсульта. Фильтрованный кофе предпочитали 59 процентов участников, нефильтрованный - 20, девять процентов пили и тот, и другой, а 12 не пили кофе вовсе.

При этом смертность была ниже в группах, пьющих кофе. У тех, кто употреблял напиток, пропущенный через бумажный фильтр, риск смерти был на 15 процентов ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. Среди мужчин вероятность смерти от болезней сердца и сосудов была на 12 процентов меньше, у женщин меньше на 20 процентов. Самую низкую смертность зарегистрировали среди тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день, а вот нефильтрованный кофе повышал уровень холестерина в крови, увеличивал пульс и вероятность смерти мужчин старше 60 лет.

- Мы не знаем размера чашек, варьирующихся от маленьких до больших. Кроме того, некоторые люди добавляют в кофе молоко, сливки, сахар или пьют его вместо со сладостями. Эти и другие привычки не были учтены, - уточнили в исследовании.