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24.04.2020 16:46
Рубрика: Общество

Кардиологи рассказали о рецепте приготовления кофе, продлевающем жизнь

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Гетеборгского университета Швеции выяснили способ приготовления кофе, продлевающий жизнь. Результаты исследования опубликовал European Journal of Preventive Cardiology.

В нем участвовали 508 747 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. Люди дома заполняли анкету, в которой указывали количество потребляемого кофе, способ его приготовления, курит ли человек и его образование. Во время скрининга был учтен их рост, вес, уровень холестерина, артериальное давление, физическая активность.

Фото: pixabay.com
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Медики выбрали именно эти факторы, так как посчитали, что они влияют на возможность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

За респондентами наблюдали 20 лет. За это время умер 46 441 человек, из них 12 621 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6 202 от ишемической болезни сердца, 2 894 от инсульта. Фильтрованный кофе предпочитали 59 процентов участников, нефильтрованный - 20, девять процентов пили и тот, и другой, а 12 не пили кофе вовсе.

При этом смертность была ниже в группах, пьющих кофе. У тех, кто употреблял напиток, пропущенный через бумажный фильтр, риск смерти был на 15 процентов ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. Среди мужчин вероятность смерти от болезней сердца и сосудов была на 12 процентов меньше, у женщин меньше на 20 процентов. Самую низкую смертность зарегистрировали среди тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день, а вот нефильтрованный кофе повышал уровень холестерина в крови, увеличивал пульс и вероятность смерти мужчин старше 60 лет.

- Мы не знаем размера чашек, варьирующихся от маленьких до больших. Кроме того, некоторые люди добавляют в кофе молоко, сливки, сахар или пьют его вместо со сладостями. Эти и другие привычки не были учтены, - уточнили в исследовании.

Общество Здоровье

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