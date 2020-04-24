Больница Вересаева работает в усиленном режиме как многопрофильная клиника

Главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева Игорь Парфенов рассказал, что их клиника продолжает работать в усиленном режиме как скоропомощной стационар:

- Коллеги из других клиник взяли на себя основную работу по борьбе с коронавирусом, а мы продолжаем оказывать всю экстренную помощь пациентам, у которых нет этой инфекции. И таких больных меньше не стало. Поэтому из-за распределения потока, наблюдается некоторый рост поступлений пациентов с острыми состояниями. Мы продолжаем выполнять операции, продолжаем лечить и ставить на ноги больных. Всех пациентов, которые к нам поступают, мы обязательно проверяем на COVID-19. Медицинский персонал, особенно в приемном отделении и реанимациях, работает в средствах индивидуальной защиты.

По словам Игоря Парфенова, к ним в стационар скорая помощь ежедневно доставляет более 100 больных с различными неотложными заболеваниями. В составе клиники работает Региональный сосудистый центр, врачи которого принимают в день порядка 40 пациентов с подозрением на инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения. Проводятся как всегда неотложные операции, в том числе высокотехнологичные - порядка 30 экстренных хирургических вмешательств.

Справка "РГ"

Городская клиническая больница им. В.В. Вересаева - многопрофильная клиника, где круглосуточно оказывается специализированная медпомощь по хирургии, гнойной хирургии, сосудистой хирургии, нейро- и кардиохирургии, кардиологии, гематологии, травматологии, эндокринологии и другим направлениям.