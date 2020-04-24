Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключает того, что число заболевших коронавирусной инфекцией будет резко расти. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Он рассказал подписчикам, что областные власти активно готовят дополнительные инфекционные койки для размещения всех заразившихся COVID-19. И особое внимание регион уделяет медперсоналу, работающему с этой категорией больных.

"Мы приняли решение выделить дополнительно из областного бюджета 2,2 миллиарда рублей на доплаты специалистам", - отметил Воробьев.