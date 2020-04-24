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24.04.2020 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов

Текст: Ирина Невинная

Из 56 пациентов больницы в Коммунарке, находящихся сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии, лишь один больной младше 40 лет. Возрастной "срез" пациентов с тяжелым течением COVID-19 представил сегодня главный врач ГКБ N40 в Коммунарке Денис Проценко в ежедневной публикуемой им сводке.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Анализ 56 пациентов ОРИТ по возрасту:

  • 18-40 лет: 1,
  • 41-60 лет: 27, в том числе на ИВЛ 8 больных, то есть 14 процентов;
  • старше 60: 28, в том числе на ИВЛ 18 больных или 32 процента от находящихся в реанимации.

"Всего в ГКБ №40 в Коммунарке на лечении состоит 604 пациента.

Из них:

  • - с диагнозом пневмония - 603 (100%),
  • - COVID подтверждённых 408 (68%),
  • - На кислороде вне ОРИТ - 101 (17%),
  • - В ОРИТ 56 (9%) (на ИВЛ 28 (4,5% от общего числа пациентов или 48% от числа больных ОРИТ).

За сутки поступило 75, выбыло 73", - сообщил Проценко.

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