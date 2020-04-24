Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов

Из 56 пациентов больницы в Коммунарке, находящихся сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии, лишь один больной младше 40 лет. Возрастной "срез" пациентов с тяжелым течением COVID-19 представил сегодня главный врач ГКБ N40 в Коммунарке Денис Проценко в ежедневной публикуемой им сводке.
Анализ 56 пациентов ОРИТ по возрасту:
- 18-40 лет: 1,
- 41-60 лет: 27, в том числе на ИВЛ 8 больных, то есть 14 процентов;
- старше 60: 28, в том числе на ИВЛ 18 больных или 32 процента от находящихся в реанимации.
"Всего в ГКБ №40 в Коммунарке на лечении состоит 604 пациента.
Из них:
- - с диагнозом пневмония - 603 (100%),
- - COVID подтверждённых 408 (68%),
- - На кислороде вне ОРИТ - 101 (17%),
- - В ОРИТ 56 (9%) (на ИВЛ 28 (4,5% от общего числа пациентов или 48% от числа больных ОРИТ).
За сутки поступило 75, выбыло 73", - сообщил Проценко.