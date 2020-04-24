Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной

За прошедшую неделю количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Она подчеркнула, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением. "С большим напряжением работают наши доктора", - сказала вице-премьер. И добавила, что граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, "что вызывает тревогу".