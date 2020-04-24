Юристы подготовили памятку для застрявших за границей россиян

Что делать людям, которые до сих пор не могут вернуться в Россию из-за закрытия границ и отмены рейсов? Обращения от соотечественников, "штурмующих" в эти дни портал госуслуг, стекаются в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Памятку для четырех типичных ситуаций передал "РГ" воронежский адвокат, член СПЧ Сергей Бородин.

Как получить матпомощь и узнать о вывозном рейсе?

Около дюжины писем поступило в середине апреля от россиян, которые находятся во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Японии, в странах Закавказья и ряде других государств. Среди них есть пенсионеры и дети.

К примеру, в ОАЭ застряло около 380 туристов из разных концов нашей страны - от Урала до юга. Вывозных рейсов нет, матпомощи тоже. Люди готовы оплатить билеты и соблюдать карантин там, где скажут.

Три десятка россиян ждут своей участи в Панаме - они отправились за рубеж еще в прошлом году, подали заявку на возвращение через портал госуслуг, но время идет, деньги заканчиваются… В такой же ситуации пенсионер из Томской области, который зимовал в Израиле: в списки на спецрейсы для возвращения в Россию включают только тех, кто выехал после 1 января 2020 года.

Юристы подчеркивают, что при заполнении заявки по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/394604/1 необходимо заполнить все поля формы, указав все сведения для дальнейшего возвращения в РФ и получения материальной помощи.

Общий порядок таков. Финансовые выплаты и иные формы соцподдержки осуществляются только после заполнения заявки на портале госуслуг. После заполнения электронной формы заявления изложенные в нем факты проверяются на достоверность, выясняются обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства (цель поездки, наличие визы, условия пребывания и т. п.).

Затем комиссия МИД России в течение 24 часов принимает решение об оказании помощи, отказе в ней или о прекращении помощи. О принятом решении незамедлительно уведомляют Минкомсвязи России, через которое заявителю направляют SMS и сообщение на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

Этот порядок распространяется на граждан, "имеющих проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта по 31 мая 2020 года, - подчеркнули в СПЧ. - Помощь оказывается за период пребывания на территории иностранного государства с даты, указанной в проездных документах на возвращение в РФ, до возвращения гражданина на территорию РФ. Если проездные документы с 16 марта по 31 мая 2020 года отсутствуют, то помощь в возвращении оказывается дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в исключительных случаях, когда существует непосредственная угроза жизни граждан РФ".

Заявления граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации, рассматриваются консульскими учреждениями в государстве пребывания в индивидуальном порядке с изложением конкретных обстоятельств, в которых находится гражданин РФ. Однако это не отменяет и не заменяет заполнение формы на портале госуслуг.

Обязательные для указания сведения, а также электронные почтовые адреса размещены на официальных сайтах посольств, которые можно найти на https://www.kdmid.ru/. Данные о планируемых вывозных рейсах размещаются на сайте Росавиации в разделе "Новости": https://favt.ru/novosti-novosti/.

Как быть с работой?

Житель Калуги уехал в Ташкент и теперь не может вернуться обратно. Отпуск на работе заканчивается.

"В условиях распространения вирусной пандемии и введения ограничительных мер у работодателя отсутствуют правовые основания для увольнения сотрудника в связи с прогулом, - подчеркнули в СПЧ. - Для предотвращения неблагоприятных последствий рекомендуем направить работодателю уведомление с описанием сложившихся обстоятельств и предложением о предоставлении дополнительного отпуска. В момент начала осуществления трудовой деятельности следует предоставить работодателю объяснительную записку с указанием причин неявки на рабочее место с приложением оправдывающих документов (в том числе справки от авиаперевозчика о невозможности выполнения рейса в установленный срок)".

Как вернуться домой без паспорта РФ?

"Без пяти минут" гражданин России, проживающий в Екатеринбурге, нуждается в помощи по возврату домой из Таджикистана. Паспорт гражданина РФ у него (как у бывшего гражданина Таджикистана) находится на стадии получения. И человеку не удается зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Действующие правовые нормы содержат пробел - не предусматривают возможность возвращения граждан РФ, не получивших документ, удостоверяющий личность, признали в СПЧ. Такими документами при въезде в Россию признаются паспорт, дипломатический паспорт и служебный паспорт (согласно статье 7 федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ).

"При этом статья 2 закрепляет норму, не позволяющую лишить гражданина РФ права на въезд, - пояснили в Совете по правам человека. - В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ гражданство приобретается со дня принесения лицом присяги. Если заявитель принимал присягу, с этого момента он является гражданином РФ. Действующее законодательство не ставит зависимость гражданства от получения паспорта (статья 10 закона № 62-ФЗ, постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828)".

Этот вопрос с жителем Екатеринбурге будут решать индивидуально.

Что делать студентам, которые учатся за рубежом?

Девушка из Краснодарского края уехала в Мадрид на несколько месяцев по университетской стипендии. При обострении ситуации с коронавирусом хотела вернуться в Россию, но вуз не позволил этого сделать. Но квартира оплачена до конца апреля, а на дальнейшую аренду денег нет.

Заявительница спрашивала, нельзя ли получить помощь для решения вопроса с жильем. В СПЧ пояснили, что по постановлению Правительства РФ от 31 мая 2010 года № 370 помощь в возвращении в Россию предоставляется гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию, только в исключительных случаях. Это ситуации, при которых возвращение домой будет способствовать устранению непосредственной угрозы жизни.

"Для получения помощи гражданин подает в загранучреждение РФ на территории государства пребывания: заявление в произвольной форме с изложением обстоятельств, в результате которых он оказался без средств к существованию; паспорт гражданина РФ; официальные документы, выданные компетентными органами и учреждениями государства пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за помощью (по возможности), - сообщили в СПЧ. - Заявление регистрируется и рассматривается в срок, не превышающий 72 часа, приходящиеся на рабочие дни. По итогам принимается решение о предоставлении помощи либо об отказе в ней. Оно оформляется протоколом, который по просьбе заявителя предоставляется ему в копии".

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