Как стать участником акции "Библионочь-2020"

В этом году всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет 25 и 26 апреля. Столичные библиотеки, музеи, выставочные залы и галереи впервые покажут ее онлайн. Значительная часть событий "Библионочи-2020" будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: главная тема акции этого года - "Опаленные страницы".

Старт "Библионочи-2020" даст Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара с онлайн-программой для детей и подростков под названием "Библиосумерки". Начало трансляции 25 апреля в 15:00 (программа продлится до 23:00) на канале Библиотеки имени А. П. Гайдара и на странице мероприятия в соцсети Facebook.

Откроет "Библиосумерки" онлайн-версия детского спектакля "Андерсен навсегда" по мотивам знаменитых сказок Ганса Христиана Андерсена. Начало в 15:00. Затем студия "Союзмультфильм" представит новые короткометражные анимационные картины, среди которых мультфильм "Доброе сердце" режиссера Евгении Жирковой, а также авторские короткометражные мультфильмы 2015-2019 годов, ставшие победителями российских и международных фестивалей. В 18:30 художник Елена Авинова и филолог Наталья Осипова проведут мастер-класс по созданию комиксов "Как придумать супергероя". Участники узнают, как изобразить себя и своих знакомых в образах супергероев комиксов. Завершит программу в 22:00 спектакль "Письма памяти", посвященный письмам, которые писали дети в годы Великой Отечественной войны.

Большая лекционная программа акции будет представлена на онлайн-ресурсах Центральной библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой. Начало 25 апреля в 19:10 на YouTube-канале и на Facebook.

В 19:10 начнется онлайн-встреча с писателем, лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" - Гузелью Яхиной, которая расскажет о своем романе "Зулейха открывает глаза". Модератор встречи - книжный блогер Евгения Власенко. А в 21:10 известный критик Галина Юзефович проведёт лекцию о современной литературе "Спасение чтением". Во время прямого эфира зрители смогут задать вопросы в комментариях.

На лекции о необычном и малоизвестном произведении Корнея Чуковского "Одолеем Бармалея", созданном писателем во время эвакуации в Ташкенте в 1942 году, зачитают фрагменты этой поэмы. Начало 26 апреля в 01:30.

Библиотеки центра Москвы также проведут онлайн-встречи в прямом эфире под названием "ЛитМост. Оставайтесь дома", в которых примут участие авторы детективных и остросюжетных романов: Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы, а также Мария Метлицкая и Маша Трауб, работающие в жанре сентиментальной и психологической прозы. Среди гостей встречи - фантасты Вадим Панов и Ник Перумов. Начало трансляции в 19:00 на YouTube-канале:

Библиотека № 48 представит выступление писателя Евгения Чижова, который расскажет о своем романе "Собиратель рая". Начало в 21:00 в Instagram:

В 19:00 библиотеки юга Москвы будут транслировать настоящее шоу под названием "Соседний стеллаж". Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев расскажет о рецептах Софьи Андреевны Толстой, жены писателя Льва Николаевича Толстого. Затем состоится паблик-ток с участием кинокритика Антона Долина, актера Евгения Морозова, литературного критика Александра Архангельского и писателя Тамары Крюковой. Темы паблик-тока: "Какие книги лучше читать во время вынужденного пребывания дома" и "Пути развития современной прозы". В шоу также примут участие актриса Ирина Чеснокова и трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Мероприятие пройдёт на YouTube-канале:

Галерея XXI века проведет онлайн-экскурсию "Там, где живут книги". Участники узнают, как и где хранятся и продаются издания в Аргентине, Англии, Италии и Германии. Начало в 15:00 на странице галереи и в социальной сети Facebook.

Театральные и концертные программы

Театральную программу представят на канале библиотек Москвы и на странице мероприятия в Facebook. Мероприятия будут показывать 25 апреля с 19:10 до 06:00 следующего дня.

Центральная молодежная библиотека имени М.А.Светлова представит онлайн концертную программу "Песни военных лет". Под гитарный аккомпанемент их исполнит певица Валерия Руссо. Начало в 19:00 в Instagram:

Библиотеки Северо-Запада Москвы будут транслировать специальный онлайн-проект "Голос победителей", в котором приняли участие современные поэты и музыканты, создавшие свои поэтические произведения на основе воспоминаний ветеранов о фронтовых событиях. Начало в 19:00 на YouTube-канале:

Дом-музей Марины Цветаевой представит лекцию "Блокада Ленинграда в прозе Любови Шапориной и поэзии Натальи Крандиевской". Во время лекции будут прочитаны стихи поэтессы, пережившей блокаду. Начало в 17:00 на YouTube-канале:

С подробной программой "Библионочи-2020" можно ознакомиться на портале "Библиогород":