Липчанка заплатила 430 тысяч за несуществующую квартиру

В Липецке по подозрению в мошенничестве задержана 28-летняя женщина. Представившись сотрудницей одного из государственных учреждений города, она пообещала 45-летней липчане помочь с покупкой квартиры по льготной цене.

В результате "клиентка" лишилась 430 тысяч рублей: якобы эти средства пошли на вознаграждение и оформление необходимых для сделки документов. На самом же деле все средства были потрачены на личные нужды обещавшей помочь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", - отметили в региональном УМВД. - Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.