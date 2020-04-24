Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19

Медики, работающие в учреждениях столицы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы - работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса - они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции.

Планируется на будущей неделе так же увеличить масштабы лабораторных исследований. Как сказала Анастасия Ракова, тестироваться на коронавирус будут пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения этой инфекции.

Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки.