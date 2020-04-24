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24.04.2020 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов

Текст: Александр Степанов

В подмосковной полиции не подтвердили информацию о якобы массовых нападениях на женщин и пенсионеров возле магазинов и аптек. Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сейчас в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, которые остались без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано", - подчеркнула Петрова.

Она напомнила, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Петрова отметила, что полиция Подмосковья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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