МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов

В подмосковной полиции не подтвердили информацию о якобы массовых нападениях на женщин и пенсионеров возле магазинов и аптек. Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сейчас в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, которые остались без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

"ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано", - подчеркнула Петрова.

Она напомнила, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Петрова отметила, что полиция Подмосковья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.