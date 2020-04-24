Наталья Сергунина: Открыт прием заявок на поддержку московских предпринимателей

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила: начался прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг. Заявки принимаются до первого июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Наталья Сергунина познакомила с подробностями абсолютно новой программы поддержки предпринимателей. Она рассказала:

- Эту программу утвердили в конце марта в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. При подаче заявок для участия в ней достаточно стандартного набора учредительных документов.

Размер гранта - 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет. Грант станет своеобразным "экспортным кэшбэком", сумма которого напрямую зависит от выручки, полученной компанией при реализации своих товаров или услуг за рубежом.