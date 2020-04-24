Ракова: Московские врачи получат федеральные и региональные надбавки за борьбу с коронавирусом

Врачи перепрофилированных стационаров, как городских, так и федеральных, которые лечат больных коронавирусом, получат и региональные, и федеральные надбавки к зарплате. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки, - рассказала она. Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19 Пресс-служба заммэра напоминает, что федеральная доплата для врачей составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат надбавку в размере 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей. Из городского бюджета столичные врачи перепрофилированных больниц получают набавку с марта по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие - 30 тыс. рублей.