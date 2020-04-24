Новости

В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций 22:25
СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса 22:21
Минтранс представил список системообразующих предприятий 22:11
Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно 22:07
Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат 22:06
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники 22:05
Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов 22:04
Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей 21:44
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 21:42
Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность 21:32
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей 21:32
В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад 21:12
Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси 21:00
Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19 20:48
СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось 20:42
Додик поблагодарил руководство России за помощь в борьбе с COVID-19 20:39
К теле- и радиоканалам понизят лицензионные требования 20:34
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению 20:14
В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II 20:09
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной 19:25
Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 21:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичным властям потребовалось ужесточить режим самоизоляции, так как уставшие от вынужденного пребывания дома москвичи все чаще стали выходить на улицу и пользоваться личным и общественным транспортом. Об этом сообщила в интервью "Первому каналу" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Александр Корольков/РГ
Анна Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

По ее словам, москвичи устали и стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. "Все больше людей выходит на улицу, пользуется личным и общественным транспортом. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции. Поверьте, и на сегодняшний день это необходимая мера", - отметила Анастасия Ракова.

Она также обратила внимание, что горожанам важно внимательно прислушиваться ко всем сигналам организма. Особенность коронавирусной инфекции в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от обычной простуды.

По словам заммэра, сейчас госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом в Москве становится все больше. "Если прошлую неделю средний суточный уровень госпитализации был 1300-1400 человек, то сегодня это 1900", - сказала она.

До конца недели в столице планируется развернуть еще 22 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции