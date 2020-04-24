Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей

Столичным властям потребовалось ужесточить режим самоизоляции, так как уставшие от вынужденного пребывания дома москвичи все чаще стали выходить на улицу и пользоваться личным и общественным транспортом. Об этом сообщила в интервью "Первому каналу" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи устали и стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. "Все больше людей выходит на улицу, пользуется личным и общественным транспортом. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции. Поверьте, и на сегодняшний день это необходимая мера", - отметила Анастасия Ракова.

Она также обратила внимание, что горожанам важно внимательно прислушиваться ко всем сигналам организма. Особенность коронавирусной инфекции в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от обычной простуды.

По словам заммэра, сейчас госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом в Москве становится все больше. "Если прошлую неделю средний суточный уровень госпитализации был 1300-1400 человек, то сегодня это 1900", - сказала она.

До конца недели в столице планируется развернуть еще 22 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.