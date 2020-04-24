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24.04.2020 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр

Текст: Любовь Проценко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для наблюдения за пациентами с признаками ОРВИ в столице создан специальный информационный мониторинговый центр. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести должны рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию, что требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением. Сейчас в день примерно 4 тыс. граждан с признаками ОРВИ обращаются в поликлинику. Если человека необходимо наблюдать около 10 дней - это 40 тысяч людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль. Поэтому мы создали специальную организационную структуру - информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг. Сейчас в нем работает 150 человек, мы планируем увеличить их количество до 350-400.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Операторы центра будут каждый день звонить пациентам с ОРВИ, узнавая самочувствие, и заполнять в ходе общения с пациентами специальные чек-листы.

Если оператор центра мониторинга видит подозрительные симптомы (высокая температура, сухой кашель, боли в груди и прочее) и состояние ухудшается - данные оперативно передаются лечащему врачу поликлиники, который примет решение о дальнейшей тактике лечения. Он может назначить лекарственную терапию, принять решение о госпитализации или направить пациента на комплексное обследование в один из наших амбулаторных центров.

Если состояние пациента улучшается - просто продолжат наблюдение, чтобы оценить его состояние в динамике, вовлечение врача не требуется.

Анастасия Ракова поделилась надеждой: "Такой симбиоз медиков и администраторов позволит нам увеличить охват населения динамическим наблюдением".

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