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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Русское Радио" даст старт большой акции "Путь Победы" в Парке "Патриот"

27 апреля в Парке "Патриот" "Русское Радио" даст старт масштабной акции "Путь Победы". Большой концерт, который радиостанция организовывает совместно с Министерством обороны РФ, ознаменует начало цикла праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Именно в этой местности началось контрнаступление советских войск. Здесь в ознаменование Великой Победы Министерство обороны строит Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Фото: Александр Емельяненков/РГ
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Концерт пройдет при поддержке фондов Леонида Федуна. В связи с запретом на массовые мероприятия и заботой о здоровье граждан, выступление артистов пройдет без зрителей. И в то же время увидеть концерт смогут миллионы - телеверсию концерта покажет телеканал RU.TV.

В этот день на сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Маршал, "Земляне", Маша Вебер, Queens, ЮрКисс, ВладиМир, Зара и другие артисты. Ведущим концерта выступит диджей "Русского Радио" Максим Привалов.

Культура Музыка Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы

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