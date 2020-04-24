"Русское Радио" даст старт большой акции "Путь Победы" в Парке "Патриот"

27 апреля в Парке "Патриот" "Русское Радио" даст старт масштабной акции "Путь Победы". Большой концерт, который радиостанция организовывает совместно с Министерством обороны РФ, ознаменует начало цикла праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Именно в этой местности началось контрнаступление советских войск. Здесь в ознаменование Великой Победы Министерство обороны строит Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Концерт пройдет при поддержке фондов Леонида Федуна. В связи с запретом на массовые мероприятия и заботой о здоровье граждан, выступление артистов пройдет без зрителей. И в то же время увидеть концерт смогут миллионы - телеверсию концерта покажет телеканал RU.TV.

В этот день на сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Маршал, "Земляне", Маша Вебер, Queens, ЮрКисс, ВладиМир, Зара и другие артисты. Ведущим концерта выступит диджей "Русского Радио" Максим Привалов.